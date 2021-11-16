Turgutlu'da yol düzenleme ve tamirat çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Kabaçınar Mahallesindeki arazi yolları üzerinde düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kabaçınar Mahallesinde arazi yollarını düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında çiftçiler başta olmak üzere mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandıkları arazi yolları daha güvenli ve daha düzenli bir hale getirildi.

Arazi yollarındaki çalışmalarla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çatalköprü Mahallesinde parke taşı hazırlık; Ergenekon Mahallesi Osman Sümer, İlker ve Ethem Kaya Sokaklarda ise bordür taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan,"Çiftçilerimiz ve mahalle sakinlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalarımızı aksatmadan hayata geçiriyoruz. Kabaçınar Mahallemizde bulunan arazi yollarımızı düzenli ve güvenli bir hale getirdik. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallerimizde ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turgutlu'muzu daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - MANİSA