Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor

08.04.2022 10:23
Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen yardım kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen yardım kampanyası bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve erzak paketi ulaştırılacak.

Turgutlu Belediyesi, yardımlaşma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında gönül sofralarını büyütmeye devam ediyor. Üç yıldır her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda da hayata geçirilen "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofrasında Buluşalım" yardım kampanyasıyla hayırseverler ve ihtiyaç sahibi aileler gönül sofralarında buluşacak. Söz konusu kampanyada bir ay boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla iftar yemeği ve erzak paketinin dağıtımı yapılacak. Kampanyada bir kişilik iftar yemeği 30 TL, bir aile için erzak paketi ise 215 TL olarak belirlendi.

"Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofralarında Buluşalım" yardım kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Hizmet Noktasına gelerek başvuru yapmalarının gerektiği açıklanırken, yapılan başvurular sonrası belediye ekipleri tarafından tahkikat yapılarak yardımların gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı bildirildi.

Yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Üç yıldır geleneksel hale getirdiğimiz yardım kampanyamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftar yemeklerini ve erzak paketi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile oluyoruz. Sizler de kampanyamıza destek olmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimizin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gelin hep birlikte gönül sofrasında buluşalım!" dedi.

"Başkan Akın'dan kampanyaya destek çağrısı"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına yayınladıkları video ile destek olunma çağrısında bulundu. Söz konusu video sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yayınladıkları videoda şunları söyledi: "Karşı karşıya kaldığımız bu ekonomik krizin en somut göstergelerinden birisi de yardım kampanyamıza yapılan başvuru sayısı oldu. Ramazan ayının ilk günlerini yaşadığımız bu günlerde çok kısa süre içerisinde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımız tarafından belediyemize erzak paketi başvurusu yapıldı" - MANİSA

Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor
Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor

YORUMLAR
500
Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Başkan Akın ve muhtardan eleştirilere cevap Başkan Akın ve muhtardan eleştirilere cevap

Turgutlu Belediyesi, iftar yemeği, Turgutlu, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement