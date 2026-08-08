Turistlerden Sünnet Düğünü Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turistlerden Sünnet Düğünü Rüzgarı

Turistlerden Sünnet Düğünü Rüzgarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da 4 yabancı turist, sünnet düğününe katılarak Türk müziği eşliğinde eğlendi.

Kapadokya bölgesini keşfetmek için dünyanın farklı ülkelerinden Nevşehir'e gelen 4 turist, tesadüfen karşılaştıkları sünnet düğününe katılarak davetlilerle birlikte halay çekti. Yabancı turistlerin sahneye çıkarak Türk müziği eşliğinde gönüllerince eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek amacıyla Nevşehir'e gelen İsviçre, Fransa, İngiltere ve Avustralya vatandaşı 4 turist, konakladıkları otelin yakınındaki kır bahçesinde düzenlenen sünnet düğününü görünce etkinliğe katıldı. Düğün sahipleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan turistler, kısa sürede davetlilerle kaynaştı. Türk müziğinin ritmine kendilerini kaptıran turistler, önce sahneye çıkarak dans etti, ardından davetlilerle birlikte halay çekti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, düğün alanındaki davetliler de yabancı misafirlerin eğlencesine alkışlarla eşlik etti.

"Türk kültürünü ve müziğini görmekten dolayı mutluyum"

Fransa'dan gelen Pol Hay, Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Burada olmaktan ve bunu görmekten çok mutluyum. Atmosfer çok güzel, insanlar çok sıcak. Buradaki ilk günüm ve çok fazla dans var. Türk kültürünü ve müziğini görmekten dolayı mutluyum" dedi. Sünnet düğünü yapılan Eymen Arslan'ın babası Eyüp Arslan ise yabancı turistlerin düğünlerine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek; "Oğlumun sünnet düğününe katılan yabancı misafirlerimiz oldu. Biz de çok mutlu olduk ve sevindik" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin düğüne katılarak Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan sünnet düğününe tanıklık etmesi, davetliler için de unutulmaz bir anı oldu.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Sünnet, turist, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turistlerden Sünnet Düğünü Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:35
Düğün gününde katil oldu Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 21:06:42. #7.13#
SON DAKİKA: Turistlerden Sünnet Düğünü Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.