Turizm Sezonu Öncesi Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Turizm Sezonu Öncesi Yangın Güvenliği Uyarısı

Turizm Sezonu Öncesi Yangın Güvenliği Uyarısı
19.07.2025 10:50  Güncelleme: 11:00
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Turizm sezonu öncesinde otellerde yangın güvenlik sistemlerinin önemine değinildi. Yangın güvenliğinde eksiklikler olduğu belirtilerek, bu sistemlerin düzgün çalışmasının hem can güvenliği hem de otel işletmeleri için kritik olduğu vurgulandı.

Turizm sezonu başlarken otellerde can ve mal kayıplarının yaşanmaması için yangın güvenlik sistemlerine öncelik verilmesi gerekiyor. Türkiye genelinde yapılan denetim raporlarına göre özellikle turizm bölgelerinde yangın güvenliği anlamında eksiklerin giderilmesi için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Otellerde yangın anında yaşanabilecek tahliye zorlukları, yüksek katlı yapıların getirdiği riskler ve kapasite artışına bağlı güvenlik zaafları dikkate alındığında; algılama, söndürme, jetfan destekli duman tahliyesi, merdiven ve asansör basınçlandırma, sprinkler uygulamaları ve yönetmelik uyumlu projelendirme gibi sistemlerin eksiksiz biçimde çalışması büyük önem taşıyor. Yangın güvenliği sistemlerinin yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda oteller için bir güvenlik zırhı olduğunu vurgulayan Aytes Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ayrancı, "Yapıları daha güvenli hale getirerek hem insan hayatını korumak hem de işletmelerin güvenli şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Bu nedenle yapılara uyguladığımız yangın sistemlerinde sadece belediyelerden onay alınmasını değil, sistemlerin gerçekten çalışır olmasını önemsiyoruz" dedi.

Sahada en çok karşılaşılan problemlerden birinin uygun projelendirme yapılmaması olduğunu belirten Ayrancı, "Yangın pompası kalitesinden su deposu hacmine, sprinkler seçiminden malzeme kalitesine kadar pek çok konuda projeye uygun olmayan tercihlerle karşılaşıyoruz. Bazı yapılarda sistemin hiç kurulmadığına dahi şahit oluyoruz ki bu, özellikle yüksek misafir kapasitesine sahip otellerde kabul edilemez bir durum. Oysa yangın güvenliği tesisatı, toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 5 ile yüzde 10'u kadar bir yatırımla kurulabiliyor. Bu kadar düşük bir maliyetle can kayıplarının önüne geçmek mümkün" diye konuştu.

Yangın güvenlik sistemlerinde yalnızca ilk kurulumun değil, uzun vadeli sürdürülebilirliğin de kritik olduğunu vurgulayan Ayrancı, "Ayrıca acil durum senaryolarını yöneten jetfan sistemleri, duman tahliye çözümleri ve havalandırma sistemleriyle, yangın güvenliğini destekleyici çözümler çok önemli bir durumda. Hızlı uygulama, kaliteli malzeme seçimi, uluslararası standartlara uyum ve nitelikli işçilik ilkesiyle hareket ediyoruz. Turizm sezonunun başladığı bu günlerde, otellerin ve işletmelerin telafisi güç kayıplarla karşılaşmaması için, yangınlara karşı etkin çözümlerini yapılarına entegresi şart" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sağlık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turizm Sezonu Öncesi Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

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