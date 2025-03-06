Turizmde Okul-Sektör Buluşması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Turizmde Okul-Sektör Buluşması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Turizmde Okul-Sektör Buluşması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

MSKÜ Turizm Fakültesi, 19. kez düzenlenen etkinlikte sektörle öğrencileri bir araya getirdi.

06.03.2025 11:25
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MSKÜ Turizm Fakültesi tarafından bu yıl 19.su düzenlenen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından 20 yıl önce turizm sektörünün eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan ve bu yıl 19.su düzenlenen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapıldı.

Sektör temsilcilerinin katıldığı ve öğrencilerin büyük rağbet gösterdiği buluşmada, otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler stant açtı.

Turizm Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrenciler okudukları alanlar ile ilgili yaz aylarında çalışmak üzere sektör temsilcileriyle ikili görüşme sonrası iş başvuru formu doldurdu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, stantları tek tek gezerek sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Aynı zamanda öğrencilerle de bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kaçar, okul sektör buluşmasının iş imkanı için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu hatırlattı.

Etkinliğe bölgeden yaklaşık 100 turizm işletmesinin katıldığını vurgulayan MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, "Amacımız turizm işletmeleriyle bu alanda eğitim alan öğrencilerimizi bir araya getirerek yeni kariyer fırsatları oluşturmak. Aynı zamanda sektörün eğitim kurumlarından beklediği nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik kendi çalışmalarımızı düzenlemek. Bu buluşmaların hem öğrenci yönüyle hem işletme hem de fakültemiz yönüyle çok önemli çıktıları oluyor. Bu çıktılar bizim geleceğe yönelik planlarımızı da önemli ölçüde etkiliyor. Tüm işletmelere teşekkür ederiz. Sadece kampüs değil, ilçelerden gelen ve tüm öğrencilerimiz turizm sektörünün kendilerine sunduğu istihdam fırsatlarından yararlanabilecek" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Etkinlik, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turizmde Okul-Sektör Buluşması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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