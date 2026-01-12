Mehmetçik Kosova'da okul açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mehmetçik Kosova'da okul açtı

12.01.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Mollopolc köyündeki Bajram Curri İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarımını tamamlayarak okulun açılışını gerçekleştirdi. Zorlu kış koşullarında Eğitim alanındaki katkılara vurgu yapıldı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, Ştimle Belediyesi'ne bağlı Mollopolc köyünde bulunan Bajram Curri İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak okulun açılışını gerçekleştirdi.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava koşulları ile karla kaplı ve buz tutan yollara rağmen Kosovalılara yönelik sosyal ve insani faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Zorlu kış şartlarına aldırış etmeyen Mehmetçik, Ştimle Belediyesi'ne bağlı Mollopolc köyünde bulunan Bajram Curri İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak okulun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Harun Elitaş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Toçu, Ştimle Belediye Başkanı Qemajl Aliu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel ile çok sayıda davetli katıldı.

Okul Müdürü Alban Rashiti, törende yaptığı konuşmada eğitime sağlanan katkılar ve okulun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk askerine teşekkür plaketi takdim etti. Ştimle Belediye Başkanı Qemajl Aliu ise eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, Türk askerinin okula verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Harun Elitaş, "Kosova'nın değerli eğitim kurumlarından biri olan Bajram Curri İlköğretim Okulu'nda önemli bir projeyi başlatmak için toplandık. Türk askeri olarak eğitim alanındaki katkılarımızı her zaman en üst seviyeye çıkarmayı kendimize bir görev bildik. Bugün de bunun bir örneğini hayata geçirmek için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yapacağımız proje, okulun öğretmen odası ve okulun tuvalet alanının yenilenmesidir. Proje, okulumuzun eğitim alanını iyileştirerek hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize daha sağlıklı ve verimli bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bilginin, düşüncenin ve kültürün geliştiği yerler okullardır. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak her zaman eğitim yatırımlarını ön planda tutarak geleceğin liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirecek ortamlara katkıda bulunarak tutmayı hedefliyoruz. Bu projede de amacımız okulumuzun hem fizik alt yapısını güçlendirmek hem de eğitim kalitesini artırmak için öğretmen ve öğrencilerimize en iyi imkanı sunmaktır" dedi.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Toçu da, "Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın kıymetli mensuplarının açılışı gerçekleştirilen projeye katkılarından ötürü içtenlikle teşekkür ederim. Dost ve kardeş Kosova'da barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın Kosova'daki okulların ihtiyaçları konusunda duyarlılık göstererek Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Marif Okulları, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımız gibi kurumlarımızla beraber tam bir uyum içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden sundukları katkılardan ötürü gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İş birliği protokolü imzalandı

Konuşmaların ardından ilköğretim okulu öğrencileri tarafından hazırlanan folklor ve şarkı gösterileri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından, Okul Müdürü Alban Rashiti ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Okulun onarılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, çocuklarının eğitimine katkı sağlayan Mehmetçik'e teşekkür etmek amacıyla evlerinde kendi hazırladıkları geleneksel yemekleri Türk askerine ikram etti. Tören, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi. - PRİZREN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kosova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmetçik Kosova'da okul açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı 300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı Bilanço ağır Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu 4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu

18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 18:59:34. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmetçik Kosova'da okul açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.