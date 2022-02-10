Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi Dekan Akkoyun ile görüştü - Son Dakika

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Aydın il yönetimi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'u ziyaret etti.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Aydın İl Başkanı Rıza Karaymir ile yönetim kurulu üyeleri Hasan Kurt ve Müslüm Çakır ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'u ziyaret etti. Ziyarette Aydın ve Söke özelinde Türkiye ve Türk Dünyası genelinde fikri ve bilimsel değerlendirilmelerde bulunuldu. Türk Dünyasının Sesi Dergisi'ni takdim eden dernek yöneticilerine proje kitap hediye eden Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Aydın ve Söke'nin Türk dünyasının sıklet noktalarından olduğunu Timur, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve daha birçok Türk büyüklerinin coğrafyamızla yakından bağının bulunduğunu bu hususların aktarılmasında sivil toplum kuruluşlarının yapıcı ve kuvvetlendirici misyon üstlendiklerini, böylelikle evrensel bir değere ulaşılabileceğini dile getirdi. - AYDIN