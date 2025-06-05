Türk Dünyası Forumu Kuzey Kıbrıs'ta Toplandı - Son Dakika
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Türk Dünyası Forumu Kuzey Kıbrıs'ta Toplandı

Türk Dünyası Forumu Kuzey Kıbrıs\'ta Toplandı
05.06.2025 14:02
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TİKA ve Diplomasi Vakfı'nın düzenlediği forumda Türk Devletleri'nden temsilciler bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Diplomasi Vakfı tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler ve gözlemci ülkelerden düşünce kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı: Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" başlıkları altında pek çok konu uluslararası gelişmeler ışığında ele alındı. Forum, Türk dünyasının ortak değerlerinin, strateji ve vizyonunun Doğu Akdeniz ekseninde değerlendirilmesine olanak sağladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, forumun kapanış konuşmasını yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Dünyası Forumu Kuzey Kıbrıs'ta Toplandı - Son Dakika

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