Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarının telafi edilmesi için ek zam ve refah payı verilmesini istedi. Toprak, "Bütçede adalet, ücrette hakkaniyet, emeklilikte refah istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, eğitimcilerin de katıldığı basın açıklamasında, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün giderek düştüğünü belirterek 2027 bütçesinde bu kesimlere daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

Maaş artışlarının kira, gıda, ulaşım, eğitim ve enerji giderleri karşısında kısa sürede eridiğini belirten Toprak, enflasyon oranlarının düşmesinin fiyatların gerilediği anlamına gelmediğini söyledi. Maaş artışlarının geçmiş kayıplar telafi edilmeden yalnızca gelecek enflasyon tahminlerine göre belirlenmesini eleştiren Toprak, "Bütçede adalet istiyoruz, ücrette hakkaniyet istiyoruz, emeklilikte refah istiyoruz" diye konuştu.

Ekonomik büyümenin kamu çalışanlarının emeğiyle gerçekleştiğini ifade eden Toprak, milli gelir artışının memur ve emeklilerin refahına aynı ölçüde yansımadığını savunarak, "Büyüyen Türkiye'den büyüyen payımızı istiyoruz. Nimet ve külfette adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER İÇİN İLAVE ÖDEME TALEBİ

Toprak, 2023 yılından bu yana kamu görevlilerine verilen ilave ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamasının eşitsizlik yarattığını belirterek, ek ödeme, fazla mesai, ek ders ve tazminatların da emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesini istedi. Toprak, 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayan kamu çalışanları arasındaki emeklilik farklılıklarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Sendikanın 2027 bütçesi öncesindeki taleplerini de sıralayan Toprak, geçmiş kayıpların ek zamla telafi edilmesini, kalıcı refah payı verilmesini ve maaş artışlarının güncel enflasyon tahminlerine göre yeniden belirlenmesini istedi.