Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına Atandı - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına Atandı

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına Atandı

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan, Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmasının ardından başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

26.08.2024 11:52
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Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan, Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına görevine getirildi.

14 Kasım 2021 yılından bu güne Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanlığı görevini yürüten Veli Şahan, genel sekreter yardımcılığı görevine atanmasının ardından başkanlık görevini bıraktığı açıkladı. Şahan, "Gururla, şerefle, keyif alarak gönülden yaptığım Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanlığını Başkan yardımcım, dava arkadaşım, kardeşim Ali Osman Enli'ye gönül rahatlığıyla devretmiş bulunmaktayım. Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanlığım süresince desteklerini esirgemeyen ve beni yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanım Talip Geylan'a, genel başkan yardımcılarıma, şube yönetim kuruluna, ilçe temsilcilerimize, işyeri temsilcilerimize, değerli üyelerimize ve tüm gönül dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizim davamız bir sevdadır, sevdalar yiğit yüreğindedir, her sevdanın bir türküsü vardır ve bu türkü burada bitmez, söylenir bağda, bucakta" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan Şeyh Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına Atandı - Son Dakika
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