Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı: İstiklal Marşımızı anlamak Atatürk\'ün Türk milletine olan inancını anlamak demektir

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "İstiklal Marşımızı anlamak demek, Atatürk'ün Türk milletine olan inancını anlamak demektir" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İstiklal Marşımızın kabulünün 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Geylan, "Şanlı istiklal mücadelemizin başyapıtı İstiklal Marşımız vazgeçilmezimizdir. Her kim ki kırmızıçizgimize dokunur, işte o zaman karşısında ecdadından aldığı mirası ebediyete taşımak gibi ulvi bir sorumluluğu yüklenen yüce Türk milletini bulur" ifadelerine yer verdi.
" Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarken Kurtuluş Savaşı'nın tüm zorluklarını göz önünde bulundurmuştur"
Geylan, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde yazılan İstiklal Marşı'nın Türk bayrağına ve Türk ordusuna ithaf edildiğini söyleyerek " Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarken Kurtuluş Savaşı'nın tüm zorluklarını ve çetin mücadelelerini göz önünde bulundurmuştur. Bu eser, milletin moralini yükseltmek, savaşın zorluklarına göğüs germek ve bağımsızlık ülküsünü canlı tutmak için yazılmıştır. 12 Mart 1921 yılında milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ile birlikte milli marşımız olmuştur" diye konuştu.
"Mehmet Akif Ersoy Anadolu'daki milli mücadeleye paha biçilemez bir rol üstlenmiştir"
Mehmet Akif Ersoy'un, kendisinin ve ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen İstiklal Marşı ödülünü Dar'ül Mesai isimli bir hayır kurumuna bağışladığını hatırlatan Geylan, "Akif'in millet aşkı ile yoğrulduğunun, vatan için çarpan bir yüreğe, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için mücadele eden, onurlu, dik duruşlu bir kişiliğe sahip olduğunun kanıtıdır. Akif Kurtuluş savaşı yıllarında 'Halkın bizim tarafımızdan, aydınlatılmaya ihtiyacı varmış, kalkın gidiyoruz, burada durmak zamanı değil' sözleriyle Anadolu'daki milli mücadeleye ortak olmuş ve paha biçilemez bir rol üstlenmiştir" açıklamasında bulundu.
"İstiklal Marşımızı anlamak demek, Atatürk'ün Türk milletine olan inancını anlamak demektir"
İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, bir milletin varoluş mücadelesinin, bağımsızlık tutkusunun ve özgürlük arzusunun destanı olduğunu vurgulayan Geylan, "Her mısrası, vatan sevgisi ve fedakarlık duygularıyla yüklü olan bu eser, Türk milletinin yüksek ruhunu en güzel şekilde yansıtır. İstiklal Marşımızı anlamak demek; Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisini, bu millete olan inancı, ümidini anlamaktır. Dumlupınar'da, Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da vatanı savunmak için düşmana karşı hiç düşünmeden verilen mücadeleyi özümsemek, hissetmek ve bugüne yansıtmak demektir.
"İstiklal Marşımızı hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve Fatiha'larla anıyoruz"
Milli mücadele yıllarında şehit olan insanların geride eşi benzeri olmayan bir vatan bıraktığını sözlerine ekleyen Geylan, "Bu mirası ebediyete kadar korumak hepimizin milli meselesidir. Mehmet Akif gibi edebiyat, fikir ve ilim insanlarımızın vatan, millet, bayrak konusundaki bilgilendirici metinleri Türk gençliğinin yol haritası olmaya devam etmelidir. Bu düşüncelerle Türk milletine İstiklal Marşımızı hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve Fatiha'larla anıyoruz. Akif'in de dediği gibi 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' Bu, Türk milletinin en büyük ödevi ve sorumluluğudur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı: İstiklal Marşımızı anlamak Atatürk'ün Türk milletine olan inancını anlamak demektir - Son Dakika
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