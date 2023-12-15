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Türk Ekonomisi Yıl Sonunda Yüzde 4,4 Büyüme Öngörüyor - Son Dakika
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Türk Ekonomisi Yıl Sonunda Yüzde 4,4 Büyüme Öngörüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ekonomisinin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 4,7 büyüme kaydettiğini ve yılsonunda yüzde 4,4 büyüme öngördüklerini açıkladı. Ayrıca işsizlik oranının 11 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve genç işsizliğinde önemli bir azalma olduğu belirtildi.

Türk Ekonomisi Yıl Sonunda Yüzde 4,4 Büyüme Öngörüyor
15.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında Türk ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyümemiz var. Yılı yüzde 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve Society 5.0 sıfır temasıyla toplanan 'İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda 'Yetkin İnsan, Lider Türkiye' ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ve vatandaşlar katıldı. 'Yetkin İnsan, Lider Türkiye' ödül töreninde, ödül kazananlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Forum'da konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye Yüzyılında, ülkemizin insan kaynağının dünyanın gelişen şartlarına uygun olarak planlanması için 5 yıllık Stratejik İnsan Kaynağı Planlaması çalışmalarını başlattık. İstihdam talepleriyle gençlerimizin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik 'Kariyer Kapısı' hizmetini devreye aldık. Diğer taraftan tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri gençlerimizle reel sektör arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gençlerin mezun olmadan önce kariyer farkındalığı edinebileceği, beceri ve yetkinlik kazanabileceği Ulusal Staj Programını kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde hayata geçirdik. OECD tarafından, başladığı 2020'den bu yana 4 yıl üst üste üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen program ile bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize staj imkanı sağlanmıştır" dedi.

"Muhtemelen bu yılı tek haneli bir işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız"

Bu sene yakalanan işsizlik oranının 11 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Genç istihdam da dahil olmak üzere, istihdamımız artmakta işsizlik oranımız gerilemeye devam etmektedir. 2023 yılında, yaşadığımız deprem felaketine rağmen, büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türk ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyümemiz var. Yılsonunda inşallah 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyanın daraldığı Avrupa özellikle durgunluğun yaşandığı, depremin yaşandığı, çevremizde jeopolitik birçok olumsuz gelişmenin yaşandığı bir dönemde gösterdiğimiz bu büyüme performansı çok önemli ve bu durum istihdama yansıdığını görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde istihdam 504 bin kişi artmış, işsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilemiştir. Ekim ayına ait TÜİK'in yayınladığı en son güncel işsizlik oranı ise yüzde 8,5 düzeyinde olmuştur. Bu oran Kasım 2012'den bu yana 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Burada yine sevindirici olan genç işsizliğinde önemli bir azalma olması ve mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda. Bu önemli bir performans işsizlik tüm dünyada ortalamanın üstünde olur. Çünkü hayata yeni başlıyorlar, yeni tecrübeler kazanıyorlar dolayısıyla gençlerde işsizlik genelde daha yüksek olur. Bizde şu anda yüzde 16,4 değerlerine kadar düşmüş durumda gençler arasındaki işsizlik, bu 4 ila 5 yıl önceki sayılara bakarsanız yüzde 25 civarındaydı oradan yüzde 16'lara kadar gerilemiş durumdayız. Biz de tüm politikalarımızda genç istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Orta vadeli programımızda işsizliğin yılsonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik ama bu son gelen rakamlarla olumlu bir yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu yılı tek haneli bir işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türk Ekonomisi Yıl Sonunda Yüzde 4,4 Büyüme Öngörüyor - Son Dakika


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