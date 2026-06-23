Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Çıktı - Son Dakika
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Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Çıktı

Türk Gemileri Hürmüz Boğazı\'ndan Güvenle Çıktı
23.06.2026 14:21
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, savaş süresince Türk sahipli 11 geminin Hürmüz'den güvenle geçtiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı" ifadelerini kullandı.

11 Türk sahipli gemi körfezden ayrıldı

Bakan Uraloğlu, savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, "Savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçerek körfezden ayrıldı" dedi.

Bölgedeki gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde anlık olarak takip edildiğini belirten Uraloğlu, ihtiyaç duyulan durumlarda gemi işletmecileriyle de sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Hürmüz'de 7 gemi bulunuyor

22 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 geminin bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısının 177 olduğunu söyledi. Uraloğlu, söz konusu 7 gemiden birinin Türk bayraklı olduğunu belirterek "5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Gemiler ve mürettebat anlık takip ediliyor

Türk gemilerinin ve gemi insanlarının güvenliğinin öncelikli konu olduğunu belirten Uraloğlu, "Bölgedeki gemilerimizi ve Türk gemi insanlarımızı anlık olarak takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan gemilerle ilgili tüm gelişmelerin yakından izlendiğini, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Çıktı - Son Dakika

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