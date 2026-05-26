Türk Hacı Adayları Arafat'a Hızla Ulaştı - Son Dakika
26.05.2026 02:17
Türk hacı adayları, özel güzergah sayesinde Arafat'a 25 dakikada ulaşıp konforlu hizmetten memnun.

Mekke'den Arafat'a doğru yola çıkan Türk hacı adayları, kendilerine tahsis edilen özel yol sayesinde 21 kilometrelik mesafeyi 25 dakikada aşarak Arafat çadırlarına ulaştı. Çadırlardaki konfor ve hizmetten çok memnun olduklarını belirten hacılar, bu yıl ilk kez devreye alınan LED sistemler sayesinde geçen seneye göre 3 kat daha fazla aydınlatılmış alanlarda vakfe saatini bekliyor.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren milyonlarca Müslüman için haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesi başladı. Mekke'deki konaklama yerlerinden araçlarla hareket eden Türk hacı adayları, bu yıl kendileri için ayrılan özel güzergah sayesinde Arafat'a son derece konforlu ve hızlı bir şekilde intikal etti. Yoğun araç trafiğine takılmadan ilerleyen Türk kafileleri, 21 kilometrelik yolculuğu sadece 25 dakikada tamamlayarak Arafat'taki çadırlarına yerleşti. Çadırlardaki konfor düzeyinden ve sunulan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Türk hacılar, özellikle bu yıl kurulan yeni teknolojiye dikkat çekti. Altyapı çalışmaları kapsamında devreye alınan LED sistemler sayesinde, çadırlarda geçen seneye oranla 3 kat daha fazla aydınlatma sağlandı.

İslam alemi için büyük önem taşıyan Zilhicce ayının 9. gününde (Arefe günü), kutsal topraklardaki tüm hacı adayları Arafat ovasında buluştu. Haccın en önemli ve ikinci farzı kabul edilen bu ibadette, Arafat ovasında bir an dahi olsa bulunarak eller semaya açılıyor ve dualar ediliyor.

Bir sonraki durak Müzdelife

Arafat'taki vakfe ibadetini gün batımı ile birlikte eksiksiz şekilde tamamlayacak olan hacı adayları, kutsal topraklardaki yolculuklarına devam edecek. Günün kararmasıyla birlikte milyonlarca hacı, dualarla birlikte bir sonraki durakları olan Müzdelife bölgesine doğru inişe geçecek. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

