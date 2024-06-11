Türk Hacı Adaylarının Tamamı Mekke'ye Ulaştı - Son Dakika
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Yerel

Türk Hacı Adaylarının Tamamı Mekke'ye Ulaştı

Türkiye'den 9 Mayıs'ta yola çıkan 1445 hicri yılı Türk hac kafilesinin tamamı mübarek beldeye ulaştı. Yaş ortalaması bu sene 60 olan hacı adaylarımızdan 84 bin 942'si kutsal yolculuğu tamamladı. Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini ibadetlerini yerine getirerek geçiriyor.

11.06.2024 09:32
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Türkiye'den 9 Mayıs'ta yola çıkan 1445 hicri yılı Türk hac kafilesinin tamamı mübarek beldeye ulaştı. Yaş ortalaması bu sene 60 olan hacı adaylarımızdan 84 bin 942'si kutsal yolculuğu tamamladı.

Kurban Bayramı'na 5 gün kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla yola çıkan hacı adayları mübarek topraklara ulaştı.

Söz konusu yolculuk çerçevesinde hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye gitmişti. Akşam saatlerinde Türkiye'den hareket eden son kafile de Mekke'ye ulaştı. Böylece Türkiye'den gelen tüm kafilenin kutsal topraklara gelişi bitti. Harem bölgesine girişlerden Çarşamba günü kapanacak.

Hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke'de, hacı adayları Kabe-i Muazzama ziyaretlerini sürdürüyor. Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, bu sayının yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkeklerin oluşturduğunu açıklamıştı. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Hacı Adaylarının Tamamı Mekke'ye Ulaştı - Son Dakika

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