Türk Hava Yolları'nın Başarı Hikayesi Erzincan'da Anlatıldı - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'nın Başarı Hikayesi Erzincan'da Anlatıldı

Türk Hava Yolları\'nın Başarı Hikayesi Erzincan\'da Anlatıldı

Erzincan'da düzenlenen '5 Uçaktan 6 Kıtaya' konferansında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havacılıkta elde edilen başarıları ve Türk Hava Yolları'nın global bir güç haline gelişini vurguladı.

05.12.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
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Erzincan'da düzenlenen "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konferansında konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Son 20 yılda havacılıkta müthiş bir başarı var. Lokal bir hava yolu iken global bir hava yolu olduk. Dünyada en çok devlete uçan hava yolu olduk. Dünyayı kanatlarımız altına aldık" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde "5 Uçaktan 6 Kıtaya" isimli konferans düzenlendi. Konferansa Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

THY reklam filmi ile konferansa başlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tarihi ve faaliyetlerinden bahsetti.

Türk Hava Yolları'nın bugün birçok ülkeye uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Ekşi, "5 uçakla başlamıştık. Bugün 6 kıtaya uçuyoruz. Bazen espriyle söylüyoruz; dünya kanatlarımızın altında diye. Hakikaten de öyle. THY dünyada en geniş 'network' olan, en fazla ülkeye uçan hava yolu. Bu da Türk milletinin gururu" dedi.

Ardından kürsüye çıkan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise Türk Hava Yolları'nın başarı hikayesini vurguladı. Ardından Vecihi Hürkuş'u hatırlatan Yıldırım, "Vecihi Hürkuş, Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği yerli uçak yapımı için kolları sıvadı ve bunu da başardı" şeklinde konuştu.

Konferans, hediye takdiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Hava Yolları'nın Başarı Hikayesi Erzincan'da Anlatıldı - Son Dakika

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