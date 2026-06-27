Iğdır'da Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı törenle kutlandı

Iğdır\'da Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı törenle kutlandı
27.06.2026 13:17
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Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Vali M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkanın katıldığı programda, köklü geçmiş ve vatan savunmasının önemi vurgulanırken şehitler rahmetle anıldı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Vali M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erka katıldı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Programda Türk Kara Kuvvetlerinin köklü geçmişi ve vatan savunmasındaki önemi vurgulanırken, şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.

Törene Vali M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, kurum amirleri, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkan katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

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