Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor - Son Dakika
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Yerel

Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor

Türk Kızılay, kan bağışı kampanyasıyla herkesi kan bağışçısı olmaya davet ederek 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor. Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Kızılay, düzenli kan bağışçılarının sayısının artmasıyla sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

13.06.2024 13:57
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Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutlayarak, kan bağışı kampanyasıyla herkesi kan bağışçısı olmaya davet etti.

Türk Kızılay, tüm kan bağışçılarına kurtardıkları hayatlar adına teşekkür ederek 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutladı. Kızılay, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasıyla, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi kan bağışçısı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2023 yılında Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 87'sini karşıladı. 2024 yılında 10 Haziran itibarıyla 1,2 milyon ünite kan bağışına ulaşan Kızılay'ın düzenli kan bağışçı sayısı ise 829 bini aştı.

"Günlük 8 bin 500 ünite kan bağışına ihtiyaç var"

Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kan ihtiyacı olduğunda, özellikle de acil durumlarda, kan bağışlarının toplanmış test edilmiş hazırlanmış ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bir hafta boyunca hastanelerin tüm gruplarda kan ve kan bileşeni ihtiyacını yüzde yüz oranında karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı alma hedefimiz var. Bunun sürekliliği düzenli kan bağışçılarımızın sayısının artmasıyla mümkün. Unutmayalım, bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Bu yüzden 'Birbirimize Candan Bağlıyız' diyoruz ve vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü kutluyor - Son Dakika

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