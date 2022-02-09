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Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü - Son Dakika

Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü

09.02.2022 15:28
Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı'na atanan Sefa Şık ve yönetimi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı'na atanan Sefa Şık ve yönetimi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı'na atanan Sefa Şık ve yönetimi göreve başladı. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı yönetimi yıllık faaliyet planlarını takdim etti. Bugüne kadar birçok kurumsal yapıda görev alan Şık, Türk Kızılay Aydın şubesi için de dinamik yönetim kurulu ile aktif çalışmaya kararlı olduklarını belirtti. Kızılay'ın daha fazla bağışçıya ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, "1868 yılında faaliyetlerine başlayan 19, 20 ve 21. yüzyıllarda güçlenerek varlığını sürdüren, kurumsal tecrübesiyle iyilik için çalışmanın temel taşlarını oturtmuş Kızılayımızda daha da güçlü bir şekilde kazanımlarımızı artırmaya geldik. 10 yıla yakın süredir faaliyet alanımız olan sivil toplum, halk için halka hizmetin merkezi olmuş ve STK'lar içinde Kızılay her daim başı çekmiştir. Adeta analık misyonu üstlenen kurumumuz muhtaç gönüllere ulaşırken oluşturduğu kaynak yapısıyla bağışçılarını, ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı vazife edinmiştir. Ekibimiz, Aydın'da daha fazla bağışçıya ulaşmak ve bir ihtiyaç sahibi kalmayıncaya kadar mücadele etmek şuuruyla çalışacak ve görev dilimimiz olan bu 3 yıllık süre zarfında Kızılay Aydın'da hoş seda bırakmaya gayret edeceğiz. Bu dileklerle göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle sayın valimiz Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulunarak yıllık faaliyet planımızı takdim ettik. Projelerimize teveccüh gösteren valimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sefa Şık başkanlığındaki yönetim kurulunda; Cihad Pirci başkan yardımcılığı, Ömer Sabri Karagöz sekreterlik, Aslıhan Merve Esin sekreter yardımcılığı, Mehmet Can Hanaylı muhasiplik, Ömer Kurt veznedarlık, Mustafa Özalp denetim kurulu ve Bilal Türen de üyelik görevine getirildi. - AYDIN

Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü

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Hüseyin Aksoy, Kızılay, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü - Son Dakika


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