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Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor

25.01.2022 02:29
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor

Türk Kızılay'ı İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara afet uzmanları ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte gıda ve yardım malzemeleriyle destek oluyor.

Türk Kızılayİstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara afet uzmanları ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte gıda ve yardım malzemeleriyle destek oluyor. Ekipler, vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıyor.

Türk Kızılay, afet uzmanı ve gönüllülerle İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mağdur olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay ekipleri, İstanbul'un farklı noktalarında zor şartlar altında vatandaşlara destek oluyor.

Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor

İstanbul'da Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanları, yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıyor. Yardım malzemelerini ulaştıran Kızılaycılar, yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı oluyor. Kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri, teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor

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İstanbul, Kızılay, Türk, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor - Son Dakika
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