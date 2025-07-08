Türk Kızılay, Manisa\'da 1000 Kişiye Aşure İkram Etti

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından vatandaşlara 1000 kişilik aşure ikram edildi.

Hayırseverlerin desteği ile hazırlanan aşure, Ulupark Kan Bağış Merkezi önünden yapılan konuşmalar ve edilen duanın ardından vatandaşlara ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın sadece afet zamanlarında değil; her zaman milletin yanında olmayı görev bildiğini söyledi.

Aşure'nin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Gürsel, şunları söyledi: "Bugün burada, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Aşure Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aşure, farklı tatların bir araya gelerek güzel bir lezzet oluşturduğu gibi, millet olarak bizim de farklılıklarımızla bir arada, hoşgörüyle yaşama kültürümüzü simgeler. Türk Kızılay olarak, sadece afet zamanlarında değil; her zaman halkımızın yanında olmayı görev biliyoruz. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı günde, sizlerle aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir onurdur. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor; bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Aşure programına, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Murat Bilgili, Fikret Mert, Egemen Arda Ölmez, Türk Kızılay Şehzadeler Şube Başkanı Dilek Samanlı, Türk Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA