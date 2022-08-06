Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram - Son Dakika
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Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram

06.08.2022 11:06
Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram

Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere maden suyu, su ve kek ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere maden suyu, su ve kek ikram edildi.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri sıcak havada çalışmak zorunda olan işçilere, Kızılay maden suyu, kek ve su ikram etti. Çalışanlar ikramlıklar için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teşekkür ettiler.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Kızılay olarak şehrin temizlik ve estetik yönden modern bir görünüme kavuşması için çaba sarf eden emekçilere, sıcak havada ikramlıklarla serin bir mola verdirmek istediklerini söyledi.

Manisa'da yaz aylarının oldukça sıcak geçtiğini ve dışarda çalışmak zorunda olanların işinin daha da zorlaştığını dile getiren Efendioğlu, "Türk Kızılay olarak her zaman milletimizin yanındayız. Hava sıcaklığının artmasıyla dışarda çalışmakta her geçen gün zorlaşıyor. Bizler de Kızılay Manisa şubesi olarak işçi arkadaşlarımıza küçük bir mola verdirip, Kızılay maden suyu, kek ve soğuk su ikram ettik. İşçi kardeşlerimizin emekleri çok kıymetli. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kızılay, Manisa, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram - Son Dakika

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