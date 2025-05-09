Türk Kızılay Manisa, üniversite öğrencileri için butik açacak - Son Dakika
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Türk Kızılay Manisa, üniversite öğrencileri için butik açacak

Türk Kızılay Manisa, üniversite öğrencileri için butik açacak

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenciler için kıyafet mağazası açacak.

09.05.2025 14:19
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenciler için kıyafet mağazası açacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı arasında "Kızılay Butik" mağazası protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde düzenlenen törende, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel protokole imza attı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Kızılay butik mağazasının hem bir destek noktası, hem de dayanışma kültürünün canlı tutulduğu bir merkez olacağını söyledi.

Kızılay'ın her zaman vatandaşların yanından olduğunu aktaran Gürsel, şunları söyledi: "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, Manisa Celal Bayar Üniversitemiz ile imzalanan protokolden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kızılay sadece afetlerde ve zor zamanlarda değil, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya gayret ediyor. Bu kapsamda, üniversitemizde açacak olduğumuz "Kızılay Butik" ile talep eden öğrencilerimiz istedikleri gibi faydalanabilecekler. Kızılay Butik'in açılmasında, Üniversite yönetiminde ciddi destekleri oldu. Herkese sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Her öğrenci kardeşlerimizin ve milletimizin yanında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise, "Üniversite olarak sadece akademik gelişimi değil, öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını da gözetiyoruz. Kızılay Butik projesi sayesinde, talepte bulunan öğrencilerimize destek olarak eğitimlerini daha huzurlu bir ortamda sürdürebilmelerine katkı sağlayacağız. Ayrıca Türk Kızılay Manisa'nın bahar şenliklerimize vereceği destek, öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek. Türk Kızılay ile iş birliğimizin daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Manisa Celal bayar Üniversitesinde açacağı Kızılay butik mağazasında, elbise, pantolon, kazak, tişört, ceket, ayakkabı ve mont gibi sıfır ürünler talepte bulunan öğrencilere verilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Manisa, üniversite öğrencileri için butik açacak - Son Dakika

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