 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı

Türk Kızılay Karabük Şubesi Kan Merkezi, kan stoklarının azaldığını belirterek 18-65 yaş arası sağlıklı bireylere kan bağışı yapma çağrısında bulundu. Grip salgını ve soğuk hava nedeniyle günlük kan bağışı oranının düştüğü belirtilerek, vatandaşların sürekli kan bağışı yapmaya davet edildi.

Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı
12.01.2024 - 12:36,
Abone Ol

Türk Kızılay Karabük Şubesi Kan Merkezi tarafından, kan stoklarının Türkiye genelinde hızla azaldığını belirtilerek 18-65 yaş arası sağlıklı bireylere kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu.

Türk Kızılayı Karabük Kan Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı dönemlerde kan bağışlarında ciddi oranda bir düşüş yaşanıyor. Rutin kan kullanan kana ihtiyacı olan hastalarımızın sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden son günlerde kan stoklarının azalmasına karşı kan bağışı yapmak hayati önem taşıyor" denildi.

"Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düşüş gösterebiliyor" denilen açıklamada, "Kızılay, bu düşüşün önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına bir takım kampanyalar gerçekleştiriyor. Son günlerde azalan kan stoklarımız nedeniyle vatandaşlarımızı sürekli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, Kızılay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 14:00:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement