Türk Mutfağı Haftası, Malatya'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası, Malatya'da Coşkuyla Başladı

Türk Mutfağı Haftası, Malatya\'da Coşkuyla Başladı
21.05.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
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Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen açılış etkinliği ile başladı. Etkinlikler, Türk mutfağının zenginliklerini tanıtmayı ve gastronomi ile turizmdeki potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen açılış etkinliğiyle başladı. Etkinliklerde, Türk mutfağının zenginliklerini tanıtarak, gastronomi ve turizmdeki potansiyeli öne çıkarılacak.

Türk mutfağının tarihsel ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada yapılan etkinliklerin başlangıcı, Malatya'da gerçekleştirilen tanıtım programı ile yapıldı.

Mövenpick Otel'de düzenlenen açılış programına, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başer, İlçe Belediye Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, sektör temsilcileri ve kamu kurum yetkilileri katıldı.

Açılışta, Malatya'nın turizm potansiyeli ve gastronomi alanındaki güçlü yönleri gündeme geldi. Vali Seddar Yavuz, Türk mutfağının dünya çapında daha fazla tanıtılması için tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğine dikkat çekti. Yavuz, Malatya'nın, hem tarihsel hem kültürel anlamda büyük bir zenginliğe sahip olduğuna ve bu potansiyelin gastronomi ve turizm alanlarında daha etkin kullanılabileceğine vurgu yaptı.

Yavuz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Malatya, her yönüyle turizmde marka şehir olabilir. Kültür, sanat, eğitim ve sağlık gibi alanlarda olduğu gibi, Malatya'yı turizmde de daha güçlü bir marka haline getirebiliriz. Bu doğrultuda, sadece Malatya'yı değil, çevre illeri de kapsayan bir turizm destinasyonu oluşturma hedefimiz var. Bu süreçte gastronominin, yeme-içme sektörünün önemli bir yer tutacağını biliyoruz. Ayrıca, gastronomi alanında güçlü yatırımlar yaparak, Malatya'nın mutfağını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz."

Vali Seddar Yavuz, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl 4. kez kutlanmasının önemini belirterek, Türk mutfağının köklü tarihi ve zengin lezzet çeşitliliği ile dünya mutfakları arasında özel bir yerinin olduğunu ifade etti. Yavuz, yerel lezzetlerin öne çıkarılmasının önemini vurgulayarak, hem yerli hem de yabancı turistlerin bu lezzetleri keşfetmeye olan ilgisinin arttığını söyledi.

Gastronomi alanında yapılacak yatırımların önemine de değinen Yavuz, yemek kültürünün bir şehri tanıtmada önemli bir araç olduğunu belirtti. Bu bağlamda, gelişmiş otelcilik sektörü ve nitelikli restoranların artmasının gerektiğini ifade etti.

Türk Mutfağı Haftası boyunca, Malatya'da çeşitli gastronomi tanıtımları, tadım etkinlikleri ve kültürel programlar düzenlenmeye devam edecek. Etkinlikler, hem yerli hem de yabancı turistlere Türk mutfağının zenginliğini tanıtırken, Malatya'nın gastronomik potansiyelini de sergilemeyi hedefliyor.

Vali Yavuz, Türk Mutfağı Haftası'na katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederken, Malatya'nın hem kültürel hem de gastronomik anlamda daha güçlü bir şehir olacağına inandığını dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Mutfağı Haftası, Malatya'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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