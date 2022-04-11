Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri

11.04.2022 10:05
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "Şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan Polis Teşkilatımız, 177. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bu vesile ile başarı dolu nice yıllar diler, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olan mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve polisler katıldı. - BİTLİS

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri

YORUMLAR
500
Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı Polis Haftası Çankırı'da törenlerle kutlandı Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

Polis Haftası, Polis, İftar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
09:26 Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı
09:25 Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement