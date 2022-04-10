Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı

10.04.2022 13:16
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Sökmen, "Teşkilatımız, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirmekte, bu görevi yaparken Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.

Son yıllarda yaptığı büyük atılımlar sonucu değişen dünya şartlarına ve gelişen suç çeşitleriyle mücadele usul ve esaslarına uyum sağlamada Türk polisinin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Sökmen, "Bunun sonucu olarak da gerek yurt içerisinde, gerekse uluslararası alanda başarılı birçok operasyona imza atmış, hatta diğer ülke polis teşkilatlarınca da bilgi ve tecrübesine başvurulur hale gelmiştir. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı

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Hisarcık, Bozyazı, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü Bozyazı'da kutlandı - Son Dakika
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