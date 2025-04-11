Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Eskişehir'de dolu dolu kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Eskişehir'de dolu dolu kutlandı

Türk Polis Teşkilatı\'nın 180\'inci yıl dönümü Eskişehir\'de dolu dolu kutlandı

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yemek programı gerçekleştirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde sahne alan polisler birbirinden güzel türküler seslendirildi.

11.04.2025 10:37
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Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yemek programı gerçekleştirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde sahne alan polisler birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte programa katılım sağladı katıldı. Programda konuşma yapan Vali Aksoy, şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek vatanın huzur ve güvenliği için fedakarlıkta bulunan kahraman şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle anan Vali Aksoy, "Onların emanetleri olan aileleri bizim en kıymetli değerlerimizdir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın her bir mensubunu, bu anlamlı günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başındaki kahramanlarımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Polislerin sahne aldığı konserde, birbirinden güzel türküler seslendirildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konser de düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin sahne aldığı konserde, birbirinden güzel türküler seslendirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Aksoy çifti, polislerin performansını büyük bir ilgiyle dinledi. Program boyunca salonu dolduran dinleyiciler de türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Sahne alan polisleri konserin ardından tebrik eden Vali Aksoy, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece güvenlik alanında değil, sanat ve kültür alanında da başarılı çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Eskişehir'de dolu dolu kutlandı - Son Dakika

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