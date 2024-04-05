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Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü Nazilli'de kutlandı

AYDIN - Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 178. yıl dönümü Nazilli'de de kutlandı. İlçe protokolünün de katılım gösterdiği törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım: "Türk Polis Teşkilatımız, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü Nazilli'de de kutlandı. Dallıca Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen tören Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Menduh Yalvaç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Baro temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe protokol üyeleri ve ilçede görev yapan polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ın Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Müdür Yıldırım'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra tebrikat töreni gerçekleştirildi.

"Bizim mesleğimiz fedakarlık ve sevgi mesleğidir"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım: "Şanla, şerefle yazdığı 178 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 179. Kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde verine getirmeye, dahili ve harici tüm hainlerin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Bizim mesleğimiz fedakarlık mesleğidir, bizim mesleğimiz sevgi mesleğidir. Maddi getirisinden çok vatandaşın memnuniyetinden beslenen, manevi getirisi paha biçilmez değerde olan bir teşkilattır. Bizler sadece suç ve suçlu ile mücadele etmiyoruz, sokakta hem suçun önlenmesi için gerekli tedbirleri almakla beraber polisin müşfik tarafı olan yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere de muavenet ediyoruz. Sizlerin ve değerli halkımızın desteği ile ilçemizde inşa edilen huzur ve güven ortamını sürdürmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artması bizim için en büyük gurur kaynağıdır."

Teşekkür etti

Yıldırım konuşmasının sonunda: "Bu vesile ile ilçe Emniyet Müdürlüğü olarak, Nazilli Polisini en iyi şekilde temsil etmek için gayret ve özveriyle çalışan tüm personelimiz ile eş ve çocuklarına teşekkür eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken geride kalan emanetleri ile kahraman gazilerimize ve milletimize yıllarca hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan personelimize de sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk dileriz" şeklinde konuştu.