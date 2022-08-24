Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

24.08.2022 21:24
Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

Türk resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker, Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker, Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk resim sanatının usta ismi ressam ve akademisyen Adnan Çoker, 95 yaşında hayatını kaybetti. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimari formlarını koyu zemin üzerinde resimsel konturlara dönüştürerek estetik üslup kullanan Çoker'in cenaze namazı Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Namaza Çoker'in yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze törenine katılan Ressam Bedri Baykam, "Türk sanatı deyince özgün üslubu ile oluşturduğu Doğu-Batı senteziyle ürettiği eserler sonsuza denk yaşayacak ve Türk sanatının en önemli zaman taşları arasında yer alacak" dedi.

Ressam Yusuf Taktak ise, "Ben Güzel Sanatlar Akademisine ilk girdiğim zamanlar tanışmıştım yani 52 yıl civarı oluyor. Hem asistanlığını yaptım, hem de bir meslektaşım bir büyüğümdü. Adnan bey gerçekten Türk sanatı için çok büyük bir adam. Hem kendi resimleri ile büyük hem de Türk sanatına kattıkları açısından çok büyük bir adam. Yıllardan beri akademinin salonlarında Türk sanatçılarının en önemli insanlarına yer verdi, onlarla ilgili kitaplar hazırladı. Yurt dışında bizim sanatımızı takdim eden bir çok sergi yaptı o yüzden çok önemli bir kayıp" dedi.

Paris'te Andre Lhote, Henri Goetz, Hayter ve Emilio Vedova ile çalışan Çoker, 1960'da öğrenimini tamamlayarak yurda geri dönüş yaptı. 1960 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü asistanı oldu. Soyut resmin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden olan Çoker, 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde, doçent unvanını aldı. 1976'da Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü profesörlüğüne ardından 1977'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne atandı. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Başkanlığı'na getirildi. Birçok kurum ve özel koleksiyonda eserleri bulunan Çoker 95 yaşında hayatını kaybetti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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