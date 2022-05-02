Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

02.05.2022 10:27

Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar "7'den 77'ye Türk Sanat Müziği Projesi" ile örnek bir çalışmaya imza atan Milas Türk Musikisi Derneği, çocuklara sanat müziğini tanıtmak ve sevdirmek için kolları sıvadı.

Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

MUĞLA - "7'den 77'ye Türk Sanat Müziği Projesi" ile örnek bir çalışmaya imza atan Milas Türk Musikisi Derneği, çocuklara sanat müziğini tanıtmak ve sevdirmek için kolları sıvadı.

Dönem dönem düzenlediği konserlerle vatandaşların müzik dolu keyifli saatler geçirmesini sağlayan Milas Türk Musikisi Derneği, çocuklara yönelik 7'den 77'ye Türk Sanat Müziği Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje ile çocukların sanatla iç içe olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Dernek Başkanı Fuat Turan, "İlk adımını Cumhuriyet İlkokulu'nda Nurten Ademoğlu öğretmenimizin sınıfında attığımız projemizden olumlu yönde dönütler almak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Öğretmenimiz çocuklara Türk Sanat Müziği parçalarını özveriyle çalıştırıp öğretti. Çocuklarımız da şarkıları söylerken büyük keyif aldılar" dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte projeyi yürüteceklerini sözlerine ekleyen Fuat Turan, şu bilgileri verdi:

"Dernek olarak bizlerin bu projedeki ana amacı çocuklarımıza sanat müziğini tanıtmak ve sevdirmektir. Maalesef eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaştık. Haziran'ın ilk haftası düzenleyeceğimiz konserde, proje çerçevesinde ulaştığımız çocuklarımıza da yer vermek istiyoruz. Konser zamanına kadar çocuklarla buluşmalarımız devam edecek. İlerleyen süreçte ise dernek bünyesinde çocuk korosu kurmak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje, koromuzun yapı taşını oluşturacaktır."

Dernekte 35 kişilik bir gruplarının olduğunu da vurgulayan Turan, "Aramızda her meslek dalından insanlar yer almaktadır. Türk Sanat Müziği'ni seven yaş ve meslek gözetmeksizin herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

YORUMLAR
500
Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Türk Sanat Müziği, Türk Musikisi, Müzik, Milas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Alanyalı Fatma ve Erva iki gündür kayıp: 15 yaşındaki kız çocukları her yerde aranıyor
10:06 ABD Başkanı Joe Biden'dan ayetli Ramazan Bayramı kutlaması
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 10:33:40. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement