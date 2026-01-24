Türk mutfağı, Ekvador'un kalbini fethediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk mutfağı, Ekvador'un kalbini fethediyor

24.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador'un başkenti Quito'da 22 yıldır yaşayan Türk şef İbrahim Yegin, geleneksel Türk yemeklerini Latin Amerika'ya tanıtmak için restoranında döner ve kebap gibi lezzetler sunuyor. Restoranı yerel halk ve turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Ekvador'un başkenti Quito'ya 22 yıl once gelen Türk şef İbrahim Yegin, Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini Latin Amerika'ya tanıtıyor. Restoranında döner, kebap ve Türk mutfağının eşsiz tatları, yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul'un geleneksel lezzetleri, 22 yıl önce Ekvador'a taşındı. Ekvator çizgisi üzerinde bulunması nedeniyle "Dünyanın Ortası" olarak bilinen başkent Quito'da yaşayan Türk şef İbrahim Yegin, döner, kebap ve Türk mutfağının digger eşsiz tatlarını Latin Amerika ülkesine tanıtırken, Türk lezzetleri yerli halk ve turistler tarafından büyük beğeni topluyor.

Türk restoranı açma hayaliyle Ekvador'a gelen Yegin, başkentteki yüksek kira fiyatları yüzünden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Yıllar sonra tekrar Quito'ya gelerek restoranını Santa Clara Pazarı'nda hayata geçirdi. Türk televizyon dizilerinin yerel halkın merakını artırdığını ve Türk lezzetlerinin Ekvador damak zevkine hitap ettiğini söyleyen Şef İbrahim Yegin, "İnsanlar Türk kültürünü gerçekten seviyor. Birçok müşteri Türk yemeklerini özellikle Türk dizileri sayesinde merak edip geliyor. Herkes Türk dizilerini izliyor" dedi.

Türk yemeklerini sevdiğini belirten Ekvadorlu Çevirmen Mercedes Ruiz, "Bu tür yemekler çok seviliyor. Nohut, mercimek, sebze gibi malzemeler kolayca bulunabiliyor. Ayrıca kültürlerini de seviyoruz. El sanatları, geleneksel örtüler, hatta nargile. Bu restoranda nargileler çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Santa Clara Pazarı'nı gezmeye gelen Diana Flores, "Farklı ülkelerin lezzetlerini denemek çok cazip. Bu kez Türk yemeklerini tattım; döner ve kebap yedim" dedi.

Türkiye gibi farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapılıyor

Quito Belediyesi, geleneksel pazarları turistik merkezlere dönüştürmek amacıyla kültürel etkileşimi teşvik eden projeler yürütüyor. Bu kapsamda toplam 240 esnafa, şehrin turizm potansiyelini artırmak için eğitimler veriliyor. Programlar arasında, Türkiye gibi farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi güçlendirmek amacıyla İngilizce dersleri de yer alıyor. Metropolitan Turizm Şirketi yetkilisi Catalina Chavez, "Turizm Pazarları adlı proje sayesinde belediye olarak esnafa yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Böylece satıcılar, ziyaretçileri karşılamaya ve ürünleri etrafında deneyimler sunmaya hazır hale geliyor" diyerek projenin işleyişini anlatıyor. - QUITO

Kaynak: İHA

Latin Amerika, Gastronomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk mutfağı, Ekvador'un kalbini fethediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: Türk mutfağı, Ekvador'un kalbini fethediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.