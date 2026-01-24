Türk mutfağı, Ekvador'un kalbini fethediyor

Ekvador'un başkenti Quito'ya 22 yıl once gelen Türk şef İbrahim Yegin, Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini Latin Amerika'ya tanıtıyor. Restoranında döner, kebap ve Türk mutfağının eşsiz tatları, yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul'un geleneksel lezzetleri, 22 yıl önce Ekvador'a taşındı. Ekvator çizgisi üzerinde bulunması nedeniyle "Dünyanın Ortası" olarak bilinen başkent Quito'da yaşayan Türk şef İbrahim Yegin, döner, kebap ve Türk mutfağının digger eşsiz tatlarını Latin Amerika ülkesine tanıtırken, Türk lezzetleri yerli halk ve turistler tarafından büyük beğeni topluyor.

Türk restoranı açma hayaliyle Ekvador'a gelen Yegin, başkentteki yüksek kira fiyatları yüzünden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Yıllar sonra tekrar Quito'ya gelerek restoranını Santa Clara Pazarı'nda hayata geçirdi. Türk televizyon dizilerinin yerel halkın merakını artırdığını ve Türk lezzetlerinin Ekvador damak zevkine hitap ettiğini söyleyen Şef İbrahim Yegin, "İnsanlar Türk kültürünü gerçekten seviyor. Birçok müşteri Türk yemeklerini özellikle Türk dizileri sayesinde merak edip geliyor. Herkes Türk dizilerini izliyor" dedi.

Türk yemeklerini sevdiğini belirten Ekvadorlu Çevirmen Mercedes Ruiz, "Bu tür yemekler çok seviliyor. Nohut, mercimek, sebze gibi malzemeler kolayca bulunabiliyor. Ayrıca kültürlerini de seviyoruz. El sanatları, geleneksel örtüler, hatta nargile. Bu restoranda nargileler çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Santa Clara Pazarı'nı gezmeye gelen Diana Flores, "Farklı ülkelerin lezzetlerini denemek çok cazip. Bu kez Türk yemeklerini tattım; döner ve kebap yedim" dedi.

Türkiye gibi farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapılıyor

Quito Belediyesi, geleneksel pazarları turistik merkezlere dönüştürmek amacıyla kültürel etkileşimi teşvik eden projeler yürütüyor. Bu kapsamda toplam 240 esnafa, şehrin turizm potansiyelini artırmak için eğitimler veriliyor. Programlar arasında, Türkiye gibi farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi güçlendirmek amacıyla İngilizce dersleri de yer alıyor. Metropolitan Turizm Şirketi yetkilisi Catalina Chavez, "Turizm Pazarları adlı proje sayesinde belediye olarak esnafa yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Böylece satıcılar, ziyaretçileri karşılamaya ve ürünleri etrafında deneyimler sunmaya hazır hale geliyor" diyerek projenin işleyişini anlatıyor. - QUITO