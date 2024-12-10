Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Türk ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüştü - Son Dakika
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