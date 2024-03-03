Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler Bakü'de robotik müsabakalarında hünerlerini sergiledi

Azerbaycan'da eğitim gören Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Steam Azerbaycan First Lego League robotik müsabakalarında hünerlerini sergiledi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Steam Azerbaycan First Lego League robotik müsabakaları gerçekleştirildi. Türk ve Azerbaycanlı öğrencilerden oluşan toplam 20 takım Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmanın final gününde First Lego League Challenge 2024'te Azerbaycan'ı temsil etmek için hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan müsabakaların gerçekleştirildiği okulu ziyaret eden Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı.
"Teknofest rüzgarının Azerbaycan'daki etkisini görmek önemli"
Çocukların yeteneklerini göstermesinin aileleri ve kendileri için önemli olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Hayatımıza, ekonomiye, topluma, sosyal hayata katkı sağlayabilecek projeler ortaya koymaları ve bunu da legolar üzerinden deneyerek sürekli yapmış olmaları son derece önemli. Benim ilgimi çeken de takımların isimleri oldu. ANKA var, Kızılelma var, AKINCI var, Aras var. Hepsinin farklı-farklı anlamları var, KAAN var. Çocuklarımız da takımın ismini koyarken bir bilincin de var olduğuna şahit olduk. Bu açıdan önemsiyoruz. Etkinin nereden geldiğini de çok iyi biliyoruz. TEKNOFEST etkisidir bu. TEKNOFEST Azerbaycan sonrasında dün de Robotex beraber açılışını yaptık, orada da şu anda bir şampiyona devam ediyor. TEKNOFEST rüzgarının Azerbaycan'daki etkisini görmek de önemli. Çocuklarımızı çok etkiledi. Selçuk beyin bir sözü var biliyorsunuz. 'Gelsin bir çocuk bir uçağa dokunsun' ifadesi. İşte bugün bu çocuklar robot yapıyorlar. Hem üretimin içerisinde de hem de sosyal hayatta" dedi.
"Daha temiz bir dünya için çocuklar da gençler de kafa yoruyor"
Özellikle engellilerle ilgili projenin kendisinin dikkatini çektiğini belirten Bağcı, "Bu çok önemli. Aynı şekilde araçlardaki yangını söndürebilen bir mekanizma geliştirmişler. İtfaiyeyi beklemeden yangının söndüğünü görüyoruz bu projeyle. Yeşil enerji çocuklarımızın en çok üzerinde durduğu bir şey. Sadece siyasetin, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların almış olduğu kararlar büyükleri ilgilendirmiyor. Çocuklar da yeşil enerji konusunda, karbon salınımı konusunda daha temiz bir dünya için çocuklar da, gençler de kafa yoruyorlar ve proje hayata gerçekleştirmesi için çalışıyorlar. Ben buradan dünya şampiyonasına çıkacak, gidecek çok takım görüyorum. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yarışmada dereceye girecek olan takım ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilecek olan First Lego League Challenge 2024'te Azerbaycan'ı temsil edecek. - BAKÜ
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