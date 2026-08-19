Türk ve Umman Genelkurmay Başkanları Görüştü
Org. Bayraktaroğlu, Ummanlı mevkidaşıyla ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İHA
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