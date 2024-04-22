Türk Yıldızları, 23 Nisan\'da Antalya\'da gösteri için prova yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da son prova uçuşlarını gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında hazırlık uçuşu yaptı. Konyaaltı Varyant bölgesinde bulunan vatandaşlar, alanı heyecanla hızla doldururken, bazıları da unutulmaz anları telefonlarına kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek. - ANTALYA
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