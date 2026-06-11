Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde keşif uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde Türk Yıldızları timi, iki uçakla Kastamonu'da keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları yarın gerçekleştirecekleri provayla gösteri hazırlıklarını tamamlayacak.
Gerçekleştirilecek gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Türk Yıldızları Kastamonu'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı - Son Dakika
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