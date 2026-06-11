Türk Yıldızları Kastamonu'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Yıldızları Kastamonu'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı

Türk Yıldızları Kastamonu\'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı
11.06.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Kastamonu'da gösteri öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde keşif uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde Türk Yıldızları timi, iki uçakla Kastamonu'da keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları yarın gerçekleştirecekleri provayla gösteri hazırlıklarını tamamlayacak.

Gerçekleştirilecek gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kastamonu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Yıldızları Kastamonu'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filiz Baycan Filiz Baycan:
    güzel güzel ama bu keşif uçuşunun ardından da başka başka şeyler mi var ya da standart bir prosedür mü bu söyleyin bize de bilelim 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Akkaya Kubilay Akkaya:
    insanlar abarttıkları için böyle keşif uçuşlarına bile bayılıyolar. gösterinin kendisi yeterli. bu kadar hazırlığa ne gerek var. havacılar bilir işini yap bitti. fazla propagandaya da bulaşmamak lazım. 0 0 Yanıtla
  • Nazan Özaydın Nazan Özaydın:
    valla bu keşif uçuşu diye bi şey var mı yok mu bilmem ama asıl gösteriyi görmek lazım yani keşif ne işe yarıyo ki hep aynı yerden uçuyolar ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:57:44. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları Kastamonu'da Gösteri İçin Keşif Uçuşu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.