Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova

18.05.2022 17:32
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs gösterisi öncesi son prova uçuşunu yaptı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs gösterisi öncesi son prova uçuşunu yaptı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşları yapacak. 19 Mayıs günü yapılacak gösteri öncesi Samsun'a gelen pilotlar, ikinci prova uçuşunu gerçekleştirdi. Pilotların yaptığı akrobatik hareketler büyük beğeni toplarken, vatandaşların da yürekleri ağzına geldi. Sahile akın eden vatandaşlar son provayı ilgiyle izledi, cep telefonları ile uçakları görüntüledi.

Türk Yıldızları uçak gösterileri 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Doğupark semalarında yapılacak. - SAMSUN

Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Yıldızları, Samsun, Mayıs, Son Dakika

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