Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs gösterisi öncesi son prova uçuşunu yaptı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşları yapacak. 19 Mayıs günü yapılacak gösteri öncesi Samsun'a gelen pilotlar, ikinci prova uçuşunu gerçekleştirdi. Pilotların yaptığı akrobatik hareketler büyük beğeni toplarken, vatandaşların da yürekleri ağzına geldi. Sahile akın eden vatandaşlar son provayı ilgiyle izledi, cep telefonları ile uçakları görüntüledi.

Türk Yıldızları uçak gösterileri 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Doğupark semalarında yapılacak. - SAMSUN