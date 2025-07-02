Türkeli Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile İtfaiye Amirliği iş birliğinde, belediye personeline yönelik acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.
Muhtemel yangın ve afet durumlarına karşı personelin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta; yangın anında tahliye, yangın söndürme teknikleri ve ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.
Belediye yetkilileri, bu tür eğitim ve tatbikatların belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Türkeli Belediyesi'nden Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika
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