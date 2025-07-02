Türkeli Belediyesi\'nden Acil Durum Tatbikatı

Türkeli Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile İtfaiye Amirliği iş birliğinde, belediye personeline yönelik acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel yangın ve afet durumlarına karşı personelin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta; yangın anında tahliye, yangın söndürme teknikleri ve ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Belediye yetkilileri, bu tür eğitim ve tatbikatların belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. - SİNOP