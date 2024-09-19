Gaziler Günü Kutlaması Sinop\'ta

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı yapıldı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenci tarafından Gaziler Günü dolayısıyla hazırlanan şiir okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Jandarma Astsubay Çavuş Nur Savaş yaptı. Konuşmanın ardından program son buldu. Programa, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SİNOP