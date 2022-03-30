Türkeli'de hatimle teravih heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkeli'de hatimle teravih heyecanı

30.03.2022 20:07
Türkeli'de hatimle teravih heyecanı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra camilerde hatimli teravih namazı heyecanı yaşanacak.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra camilerde hatimli teravih namazı heyecanı yaşanacak.

Türkeli Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, bu yıl tüm camilerde kılınabilecek olan teravih namazının yanı sıra, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde teravih namazı "hatimle" kılınacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hem teravih namazı hem de hatim dinleme sevabı almak isteyen kardeşlerimizi Gemiyanı Camimizde hatimle teravih namazına katılmaya davet ediyoruz. Ramazan-ı şerif ayı hayırlara vesile olsun." - SİNOP

YORUMLAR
500
88 yıl sonra Ayasofya'da ilk teravih! 88 yıl sonra Ayasofya'da ilk teravih! Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek

Teravih Namazı, Türkeli, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkeli'de hatimle teravih heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
20:02 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 Çimlerde hareketsiz yatan adamı herkes uyuyor zannetti, gerçek 1 saat sonra anlaşıldı
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 20:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkeli'de hatimle teravih heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement