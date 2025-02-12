Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede önceki gün etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması, Akçabük ile Karabey köyleri arasındaki ulaşımı kesmişti. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Ayrıca, yolculuk yapacak vatandaşlara dikkatli olmaları ve güzergahı kullanmadan önce yetkililerden bilgi almaları önerildi. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Türkeli'de Heyelan Kapanan Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
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