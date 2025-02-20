Türkeli\'de Kar Tatili Sevinci

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Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar, güne bembeyaz bir örtüyle uyandı. Beklenen kar yağışı, bu sabah saatlerinde etkili olarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Dün akşam 20 Şubat için taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilere tatil kararı alınmasının ardından sabah saatlerinde ilçe merkezini bembeyaz örtüyle kaplayan kar yağışının ardından, ilçedeki tüm ilk, orta ve yükseköğretim kurumları da tatil kapsamına alındı.

20 Şubat Perşembe günü saat 09.00 itibariyle ilçenin merkez ve köylerinin tamamında yolların ulaşıma kapalı olduğu bilgisi aktarıldı.

Okul tatili, öğrenciler ve veliler tarafından sevinçle karşılanırken, bazı vatandaşlar da karın tadını çıkararak karda yürüyüş yaptı. Yetkililer, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını ve araçlarla seyahat ederken dikkatli olmalarını tavsiye etti. - SİNOP