Türkeli'nin işlek caddeleri için yeni düzenlemeler

Sinop'un Türkeli ilçesinde, esnaflar ve vatandaşlarla istişareler yapılarak, ilçenin işlek caddeleri için yeni düzenlemeler getirildi.

Yaz döneminde gurbetçilerin ve turistlerin ilçeye gelmesi ile yaşanan nüfus artışı nedeniyle hem gelen misafirlerin hem de esnafların mağdur olmadan güzel bir yaz geçirilmesini sağlamak amacıyla ilçede esnaflar ve vatandaşlarla istişare toplantıları yapılarak, işlek caddeler için yeni düzenlemeler yapıldı.

Türkeli Belediyesi ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimiyle yapılan istişareler, Cumhuriyet Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi esnafları ve ilçe halkı ile yapılan toplantıların ışığında yapılan yeni düzenlemeyle, cadde üzeri araç parkı süreli sınırlı olarak uygulanacak. Cadde üzerinde bulunan esnaflar, kendi araçlarını caddeye park etmeyecek. Esnaflar tarafından sarı çizgiden sonrasına hiçbir ürün veya reklam amaçlı ürün, firmaya ait duba, flama vb. ürünler kesinlikle koyulmayacak. Esnaflar, sarı çizgi ve ürünlerin arasından yayalara kolay geçiş sağlayacak alan bırakacak. Toptancı araçları cadde üzerine park etmeyecek, toptancı araçları için dağıtım yeri Cumhuriyet Meydanı ve Türkeli Otogarı olacak. - SİNOP