Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika
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Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayır çarşısı düzenledi. Etkinlikte, yiyecek ve içecek stantları yer aldı ve elde edilecek gelirle hayvanlara gıda, veteriner hizmetleri ve diğer ihtiyaçlar sağlanacak.

24.08.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

Etkinlik, Türkeli Merkez Camii önünde kurulan stantlarla başladı.

Hayır çarşısında, yiyecek ve içecek stantları yer aldı. Dernek, elde edilecek gelirle sorumluluklarındaki 500'den fazla köpek, 150 kedi ve sahipsiz hayvanlara gıda, veteriner hizmetleri ve diğer ihtiyaçların sağlanacağını belirtti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar destek vererek sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulundular.

Bir gün süren etkinlik, akşam saatlerinde son buldu.

Dernek Başkanı Ayşe Özdemir, "Bir gün, hatta yarım gün içinde 51 bin 200 lira yardım toplandı. Bu bizi çok mutlu etti. Öncelikle etkinliğimize izin veren Türkeli Kaymakamlığına, standımız için teknik destek veren Belediye Başkanı Veysel Şahin'e ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan'a, pastasını, böreğini, tatlısını, pilavını, keşkeğini, sarmasını ve benzeri alıp gelen tüm güzel yürekli dostlarımıza ve katılım sağlayarak destek veren tüm güzel insanların hepsine ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Her birine minnettarım. Hesap kasamız, Kaymakamlık Sivil ve Toplumla İlişkiler Büro Şefliği yetkililerince sayılarak, derneğimizin yasal hesabına aktarılmıştır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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