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Türkeli yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Türkeli yaza hazırlanıyor

09.02.2022 17:20
Türkeli yaza hazırlanıyor

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, 11 Ağustos'ta ilçede yaşanan sel felaketi sonrası alt ve üst yapılarda zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, 11 Ağustos'ta ilçede yaşanan sel felaketi sonrası alt ve üst yapılarda zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi ve sonrasında yaşanan fırtına dolayısıyla zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Doğal afetlerde zarar gören Afet Konutları-Hastane yolu bölgesi, Yaşam Vadisi, Huzur Vadisi, Köprübaşı mevkii ve Tümerkan Mahallesi Mevlana Sokağı'nı inceleyen ve sonrasında hasarların giderilmesi noktasında talimatlar veren Başkan Şahin, inceleme kapsamında, ilçemiz için planlanan projelerin hayata geçirilmesi için de teknik ekibiyle birlikte değerlendirmede bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Belediye BaşkanıVeysel Şahin, "Doğal afetler sonrası zarar gören ilçemizin, onarım ihtiyacı olan noktalarını ve hayata geçirilecek projeleri en kısa sürede tamamlayıp, ilçemizi yaz sezonuna hazırlayacağız" dedi. - SİNOP

Türkeli yaza hazırlanıyor
Türkeli yaza hazırlanıyor
Türkeli yaza hazırlanıyor
Türkeli yaza hazırlanıyor
Türkeli yaza hazırlanıyor

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Veysel Şahin, İnceleme, Türkeli, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkeli yaza hazırlanıyor - Son Dakika


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