Türker İnanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığın ardından 87 yaşında hayatını kaybetti. 'Bay sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar Orhan Gencebay, Nuri Alço, Kerem Alışık, Hülya Avşar, Ali Koç gibi isimlerin bulunduğu birçok kişi katıldı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ve damadı Cüneyt Özdemir, gelen taziyeleri kabul etti. Türker İnanoğlu'nun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılan Türk müziğinin önemli isimlerinden Orhan Gencebay, "Türker ağabeyimizi kaybettik. Türk sinemasına çok büyük emek veren büyük ustamızı ve büyüğümüzü kaybettik. Hem yönetmen, yapımcı, senarist, yapılacak ne varsa bunları fevkalade yapan birisiydi. Türker ağabeyimiz bu dünyada görevini fevkalade başarıyla yaparak göçtü. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlere sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın. Berhudar olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL