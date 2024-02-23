Türkiye 2024 Yılında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Türkiye 2024 Yılında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye 2024 Yılında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye, 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 2,05 artış yaşadı. 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar gelir elde eden Türkiye'nin kişi başı gecelik harcaması ise 99 dolar olarak gerçekleşti.

23.02.2024 11:10
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Türkiye 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşadı. Türkiye 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı. Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Turizm, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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