Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Yapıldı

Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'ın sunumu yapıldı ve koordinasyon kurulu kararları görüşüldü. Vali Eldivan, afetlere karşı müdahale kapasitesinin en üst düzeyde tutulmasının önemine vurgu yaparak, yerel düzeyde afet grubu planının tamamlanması ve eylem planına yönelik kurumlarla koordinasyon içinde çalışılması talimatını verdi.

15.05.2024 00:07
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'ın TAMP hakkında sunumunun ardından koordinasyon kurulu kararları görüşüldü.

Toplantıya katılım sağlayan koordinasyon kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Mustafa Eldivan, afetlere karşı müdahale kapasiteni en üst düzeyde tutmanın çok önemli olduğunu belirterek, yerel düzeyde afet grubu plan hazırlığının tamamlanarak eylem planına yönelik ana ve destek çözüm ortakları olan kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılması talimatını verdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

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