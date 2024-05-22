Bilecik Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyelerini Seçti

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Bilecik ili, ilçe ve beldeleriyle üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin meclis üye seçimleri yapıldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler belli oldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut seçimlerin katip üyeliğini yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclis üyeliği için 146 seçmenin olduğu seçimlerde bir boş oy ve 6 geçersiz oy belirlendi. Gerçekleştirilen seçim Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Türkiye Belediyeler Birliği'ne üye olarak seçilirken, Bozüyük Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Nur Turan ise yedek üye olarak seçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, seçim sonunda seçim sonuçlarının Bilecik'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği seçimini gerçekleştirdik. İl Belediye Başkanı olarak doğal üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliğinde şehrimizi birlikte temsil edeceğimiz asil meclis üyeliklerine, gerçekleştirdiğimiz seçim sonucu; Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Söğüt Belediye Başkanımız Ferhat Durgut seçilirken, Bozüyük Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Nur Turan ise yedek üye olarak seçilmiştir. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK